Трамп заявил, что юристы не видят перспектив дела против него

Политик оценил ситуацию ка преследование.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что юристы не видят перспектив ведения уголовного дела против него. По мнению политика, речь идет не о судебьной процессе, а о преследовании кандидата на выборах. Соответствующее заявление обвиняемый заявил перед журналистами, выступая в собственном поместье в Ма-а-Лаго штата Флорида.

Провалившийся прокурор впервые в истории выдвигает обвинения против бывшего президента США на основаниях, про которые все юристы и аналитики говорят - тут дела нет. И он об этом знал, что еще хуже. Это не судебный процесс, это преследование. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что во вторник 4 апреля суд города Манхэттена предъявил Дональду Трампу обвинения по 34 пунктам в подлоге финансовых документов Trump Organization.

Трамп считает, что мир стоит на пороге ядерной третьей мировой войны.

Фото и видео: Telegram / The Telegraph