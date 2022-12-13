Трамп считает, что мир стоит на пороге ядерной третьей мировой войны

Экс-глава США рассказал о внешних угрозах для страны.

Мировое сообщество вплотную приблизилось к ядерной мировой войне во многом по вине действующей американской администрации во главе с представителем Демократической партии Джо Байденом. Соответствующее заявление сделал в рамках своего выступления в поместье Мар-а-Лаго штата Флорида бывший президент США Дональд Трамп. Политик упомянул о неприкрытых угрозах, которые исходят от различных стран. Речь идет о том, что они могут использовать в случае необходимости ядерный арсенал.

Это никогда не упоминалось и не обсуждалось другими странами при администрации Трампа. Это вполне может привести под руководством администрации Байдена к третьей мировой ядерной войне. Может произойти. Мы не очень далеки от этого. Хотите верьте, хотите нет Дональд Трамп, экс-президент США

Трамп обвинил в предвзятости прокурора, который занимается его делом.

Фото и видео: Telegram / The Telegraph