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Трамп считает, что мир стоит на пороге ядерной третьей мировой войны

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Экс-глава США рассказал о внешних угрозах для страны.

Мировое сообщество вплотную приблизилось к ядерной мировой войне во многом по вине  действующей американской администрации во главе с  представителем Демократической партии Джо Байденом. Соответствующее заявление сделал в рамках своего выступления в поместье Мар-а-Лаго штата Флорида бывший президент США Дональд Трамп. Политик упомянул о неприкрытых угрозах, которые исходят от различных стран. Речь идет о том, что они могут использовать в случае необходимости ядерный арсенал.

Это никогда не упоминалось и не обсуждалось другими странами при администрации Трампа. Это вполне может привести под руководством администрации Байдена к третьей мировой ядерной войне. Может произойти. Мы не очень далеки от этого. Хотите верьте, хотите нет

Дональд Трамп, экс-президент США

Трамп обвинил в предвзятости прокурора, который занимается его делом.

Фото и видео: Telegram / The Telegraph

Теги: дональд трамп, третья мировая война, ядерная война
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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