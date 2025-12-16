Трамп допустил восстановление санкций против нефти РФ

Глава США рассказал о том, что условия для возобновления энергетических рестрикций против России созрели.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп допустил восстановление санкционного давления в отношении российской нефти из-за падения цен на энергетические носители. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в комментарии западным журналистам во время беседы в аэропорту Орли во Франции, куда он прибыл для участия в саммите "Большой семерки" (G7).

Да, возможно, я восстановлю их действие. Я хотел убедиться в том, что цены на нефть останутся как можно ниже, но теперь, когда цены на нефть значительно упали, <…> возможно, я снова введу их. Дональд Трамп, глава США

Трамп и Макрон устроили силовое состязание после рукопожатия в Версале.

Фото и видео: Белый дом