Трамп допустил восстановление санкций против нефти РФ

Американский президент-республиканец Дональд Трамп допустил восстановление санкционного давления в отношении российской нефти из-за падения цен на энергетические носители. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в комментарии западным журналистам во время беседы в аэропорту Орли во Франции, куда он прибыл для участия в саммите "Большой семерки" (G7).
Да, возможно, я восстановлю их действие. Я хотел убедиться в том, что цены на нефть останутся как можно ниже, но теперь, когда цены на нефть значительно упали, <…> возможно, я снова введу их.
Дональд Трамп, глава США
Трамп и Макрон устроили силовое состязание после рукопожатия в Версале.
Фото и видео: Белый дом
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