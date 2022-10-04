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Трамп: договоренность по Украине будет достигнута скоро или ее вообще не будет

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В США прокомментировали ход переговоров с обеими сторонами конфликта.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп считает, что договоренность по мирному урегулированию конфликта на Украине будет выработана или сравнительно в быстрые сроки, или вообще не будет достигнута. Соответствующее заявление иностранный политик сделал на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Лидер Белого дома вышел с высокопоставленным гостем к СМИ по завершении двусторонних переговоров. По словам Трампа, сейчас в вопросе урегулирования кризисной ситуации достигнут "большой прогресс".

Я думаю, дело движется довольно быстро. Это произойдет сравнительно быстро или не произойдет вообще. Если вы хотите мира, необходимо говорить с обеими сторонами.

Дональд Трамп, президент США

Лидер США отметил, что такой подход продиктован "здравым смыслом". Однако следующий шаг со стороны властей страны будет в направлении режима прекращения огня, которого "вполне можно достичь". Ранее, 26 февраля Дональд Трамп на первом заседании своего кабинета министров заверил аудиторию, что вашингтонская администрация настроена на достижение договоренностей с Москвой и Киевом относительно урегулирования конфликта.

Трамп заявил, что уважает Зеленского.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, дональд трамп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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