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Трамп заявил, что уважает Зеленского
Сегодня, 7:42
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Трамп заявил, что уважает Зеленского

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Президент также выразил уверенность в том, что они смогут поладить.

Президент США Дональд Трамп заявил, что уважает украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Белом доме с премьером Великобритании Киром Стармером.

По словам Трампа, он надеется на хорошую встречу с Зеленским, которая состоится 28 февраля. Президент также выразил уверенность в том, что они смогут поладить.

У нас много уважения. Я испытываю большое уважение к нему.

Дональд Трамп, президент США

Ранее Песков раскрыл главное отличие Трампа от Байдена.

Фото: YouTube / The White House

Теги: владимир зеленский, дональд трамп, президент сша, президент украины
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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