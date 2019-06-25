Трамп заявил, что уважает Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что уважает украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Белом доме с премьером Великобритании Киром Стармером.
По словам Трампа, он надеется на хорошую встречу с Зеленским, которая состоится 28 февраля. Президент также выразил уверенность в том, что они смогут поладить.
У нас много уважения. Я испытываю большое уважение к нему.
Дональд Трамп, президент США
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Фото: YouTube / The White House
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