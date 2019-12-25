  1. Главная
Трамп дал оценку встрече Уиткоффа с Путиным
Сегодня, 7:20
Президент отметил, что встреча была продуктивной.

Президент США Дональд Трамп дал оценку встрече своего спецпосланника Стивена Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил журналистам.

Встреча Уиткоффа с Путиным прошла 6 августа в Кремле и продлилась три часа. Трамп отметил, что встреча была продуктивной. При этом американский лидер добавил, что ее вряд ли стоит называть прорывом. По словам Трампа, речь идет о постепенной работе.

Ранее Трамп назвал Вэнса наиболее вероятным кандидатом на роль преемника.

