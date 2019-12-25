Трамп: США постараются вернуть Украине как можно больше территорий

Президент США не стал уточнять, о каких территориях пойдет в речь в рамках возможного мирного соглашения.

Соединенные Штаты постараются вернуть Украине как можно больше территорий. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров.

Американский лидер не стал уточнять, о каких территориях пойдет в речь в рамках возможного мирного соглашения. При этом Трамп заявил, что сделает все необходимое для заключения "наилучшего соглашения для обеих сторон". Он также напомнил, что хочет завершить нынешний конфликт.

Ранее Трамп пригрозил увольнением госслужащим, если они не ответят на требование Маска.

Фото: YouTube / The White House