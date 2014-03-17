Трамп: США не предложат Украине новые гарантии безопасности

Глава США рассказал о готовящейся сделке по редкоземельным металлам.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе не намерена предлагать киевскому режиму какие-то новые гарантии безопасности, этим должна заниматься Европа. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе выступления на первом заседании кабинета министров в Вашингтоне. Мероприятие состоялось в Овальном кабинете Белого дома. Глава государства указал, что этим вопросом должен заниматься европейский регион, так как речь идет об их географическом соседе.

Дональд Трамп пояснил, что основной целью для США по украинскому кризису является необходимость положить конец противостоянию Киева с Москвой. Еще одной задачей власти в Белом доме называют возмещение Америке потраченных на военную и финансовую помощь Вооруженным силам Украины денежных средств. В частности, от Киева Вашингтон планирует получить их редкоземельные металлы.

Мы сможем получить огромные возможности, потому что у нас их не так много. <...> Нам очень нужны редкоземельные элементы. <...> Нам нужно гораздо больше, чтобы лидировать во всех отношениях, <...> нам нужны ресурсы, чтобы удвоить наши мощности по производству электроэнергии. Дональд Трамп, глава США

Президент США полагает, что для Украины это тоже отличная сделка, потому что американские компании станут работать в стране. Дональд Трамп полагает, что речь идет о своего рода автоматической безопасности, потому что что никто не будет связываться "с нашими людьми, когда мы будем там". Инициативу Франции и Великобритании по размещению миротворцев на Украине лидер Белого дмоа оценил как хорошую.

Трамп: США постараются вернуть Украине как можно больше территорий.

Фото и видео: YouTube / Defense Now