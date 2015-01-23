Трал уронил многотонный груз на легковушку в Петербурге

По данным МВД, в момент аварии в машине не было никого.

В Кировском районе с грузовика на легковушку упал многотонный вес. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По данным свидетелей около 9:30 у дома 29 по улице Трефолева с трала слетели противовесы для автокрана весом в 10 тонн. Груз угодил прямо на припаркованный LADA Largus.

По данным МВД, в момент аварии в машине не было никого, поэтому обошлось без пострадавших. Авария перегородила проезд, но при этом пробки на данном участке не наблюдается.

Недавно под Челябинском грузовик с отказавшими тормозами врезался в девять машин.

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