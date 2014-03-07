Трактору в Кудрово надоело работать

Он закинул под колеса собственный ковш.

Свидетели происшествия сообщают в социальных сетях, что в Кудрово во время уборки снега трактор "подавился" ковшом. Крепление "плуга" отказало, и он оказался перед передними колесами машины. Инцидент произошел 7 марта.

Сегодня в Петербурге на борьбу со снегом вышли более 6000 дворников. Используется 506 единиц уборочной техники и 643 средства малой механизации. Дороги посыпают противогололедными материалами.

Пожаловаться на плохую уборку дворов можно по телефону горячей линии Жилищного комитета.

Ранее в Piter.tv стало известно, что в этом году со льда на берег отправили около 7 тысяч жителей Петербурга.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург