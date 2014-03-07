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Трактору в Кудрово надоело работать
Сегодня, 15:04
205
kraratau27

Трактору в Кудрово надоело работать

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Он закинул под колеса собственный ковш.

Свидетели происшествия сообщают в социальных сетях, что в Кудрово во время уборки снега трактор "подавился" ковшом. Крепление "плуга" отказало, и он оказался перед передними колесами машины. Инцидент произошел 7 марта.

Сегодня в Петербурге на борьбу со снегом вышли более 6000 дворников. Используется 506 единиц уборочной техники и 643 средства малой механизации. Дороги посыпают противогололедными материалами.

Пожаловаться на плохую уборку дворов можно по телефону горячей линии Жилищного комитета.

Ранее в Piter.tv стало известно, что в этом году со льда на берег отправили около 7 тысяч жителей Петербурга. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

Теги: жкс, жкх, кудрово, петербург, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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