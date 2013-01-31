В этом году со льда отправили на берег около 7 тысяч жителей Петербурга

Правоохранители привлекли к административной ответственности 70 горожан.

Петербуржцы продолжают испытывать лед на прочность, выходят на ледяную поверхность рек и каналов. Запрет на такие прогулки действует до 15 апреля. Чтобы уменьшить количество несчастных случаев, спасатели вместе с представителями комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности провели профилактические выезды. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике" 6 марта.

В запрещенный период за променад по водоемам Северной столицы привлекли к административной ответственности 70 человек.

Ведомство организовало более 1 тысячи рейдов, патрулирующих акваторию города. Сотрудники раздали около 5 тысяч памяток по мерам безопасности, побеседовали с 22 тысячами человек. Почти 7 тысяч жителей Петербурга были переправлены со льда на берег.

Ранее в Piter.tv сообщили, что спасатели отметили места с самым опасным льдом.

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