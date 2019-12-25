Петербург получит более 1 тыс. белорусских тракторов до конца года

Новая техника послужит арсеналом для борьбы города со снегом.

До января Петербург получит почти 1 тыс. тракторов от белорусских производителей. Об этом в своём Telegram-канале сообщил Кирилл Поляков по итогам посещения Минского тракторного завода.

Всего соседняя страна намерена поставить 539 тракторов "Беларус-82.1" и 383 трактора "Беларус-320". С первой моделью садовники и сотрудники сферы ЖКХ Северной столицы работают достаточно давно, отметил Поляков.

С помощью машин в весенний сезон косят траву, поливают газоны и перевозят грузы. Тактов также эффективно показывают себя и зимой – ближайшая поставка направлена на помощь Северной столице в борьбе со снегом и гололедицей.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы выбрали новую форму для дворников.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков