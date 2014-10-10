Трактор снёс фонарь во время уборки снега на Каменноостровском проспекте

Спецтехника зацепила новогоднее украшение.

В ночь на четверг, 15 ноября, снегоуборочный трактор снёс фонарный столб в Петроградском районе Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба "Ленсвета".

Инцидент произошёл на Каменноостровском проспекте примерно в 4:30. Как отметили в организации, спецтехника случайно зацепила новогоднее украшение и обрушило фонарную опору.

Специалисты ведут работы по поднятию опоры и установке светильника.

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Фото: Piter.TV