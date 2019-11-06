Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что стартовали съемки фильма "Родные" с Буруновым в главной роли. Об этом сообщает компания Sony Pictures Productions and Releasing Russia.
По сюжету отец семейства решает исполнить свою мечту — отправиться с родными на Грушинский фестиваль и исполнить там свою песню. Родные вынуждены мириться с желанием отца. Они отправляются семьей в автопутешествие через всю Россию.
Автором проекта и продюсером выступает Жора Крыжовников, а режиссером Илья Аксенов. Дата релиза пока не оглашается.
Ранее мы сообщали о том, что в тизере второго сезона сериала "Сквозь снег" появился Шон Бин.
Видео:sergeyburunovofficial/instagram
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