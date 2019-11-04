Проект основан на графическом романе и одноимённой ленте 2013 года.

В понедельник, 13 июля, стало известно о том, что в тизере второго сезона сериала "Сквозь снег" появился Шон Бин. Ролик опубликован на YouTube-канале TV Promos.

Сериал снят по комиксам Жака Лоба и Жан-Марка Рошетта. Отметим, что по этим же комиксам ранее был поставлен фильм Пона Чжун Хо, который победил в 2013 на Каннском фестивале. В сюжете история мира после техногенной катастрофы. Люди разделены на классы и выжившие собрались в гигантском поезде, так как на улице ледниковый период.

Известно, что Шону Бину досталась роль мистера Уилфорда, создателя того самого поезда.

Ранее мы сообщали о том, что братья Андреасян получили иск на 50 млн рублей за провальный фильм.

Видео: Youtube/TV Promos