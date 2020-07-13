Братья Андреасян получили иск на 50 млн рублей за провальный фильм

Кассовыми сборами оказалась недовольна компания, которая вложила деньги в создание кинокартины.

Кинопродюсеры Сарик и Гевонд Андреасяны получили иск на 50 млн рублей после провала фильма "Кома" в российском прокате. Об этом пишет "Коммерсант".

В суд обратилась компания "Марс Медиа", которая вложила деньги в производство ленты с требованием возместить инвестиции. Бюджет фильма составил 250 млн рублей, при этом в российском прокате он собрал только 151 млн рублей.

По словам Гевонда Андреасяна, причиной плохих сборов стала пандемия коронавируса, из-за которой слетело больше половины международных сделок.

В настоящий момент кинокомпания братьев Андреасян находится на финальной стадии решения вопроса с "Марс Медиа". Сейчас обсуждается возврат средств за счет телевизионных прав на ленту.

Помимо "Марс Медиа" финансированием фильма занимались КИТ и Fresh Film, а также Фонд кино, который выделил 40 млн рублей безвозвратно и 60 млн рублей на условиях возмещения.

Премьера фильма "Кома" состоялась в 2020 году. После аварии молодой архитектор приходит в себя в очень странном мире, лишь частично похожем на реальность. Ему предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, как бороться за жизнь и любовь и, наконец, выйти в реальный мир.

В картине братьев Андреасян снялись Риналь Мухаметов, Любовь Аксенова, Милош Бикович, Антон Пампушный и др.

Ранее мы писали, что сериал "Андреевский флаг" выходит на Первом канале.

Видео: YouTube / Central Partnership