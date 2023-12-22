Травмы из-за гололёда в Петербурге за выходные получили более 100 человек

В основном обращения связаны с ушибами и переломами рук и ног, при этом некоторым пострадавшим пришлось лечь в больницу.

С субботы, 17 февраля в Петербурге за медицинской помощью из-за травм на льду после потепления обратились 108 человек. В основном обращения связаны с ушибами и переломами рук и ног, при этом некоторым пострадавшим пришлось лечь в больницу. Об этом пишет "Фонтанка".

Одну из таких травм получила 78-летняя пенсионерка, случайно поскользнувшаяся на льду на улице Белышева в Невском районе города. В настоящее время состояние пациентки оценивается как тяжёлое, ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, тяжёлый ушиб мозга с очагами контузии в лобных долях и перелом затылочной кости. Ещё одна 54-летняя петербурженка пострадала, когда лёд сошёл с крыши во время прогулки с собакой на улице Маршала Захарова. В результате происшествия она получила сотрясение и ушиб шейного отдела позвоночника. Также снег свалился на голову 47-летней жительнице Красного Села.

Наконец, ещё одним человеком, ставшим жертвой гололедицы, стал 17-летний житель посёлка Понтонный на Заводской улице. Врачи предполагают у него сотрясение головного мозга.

Ранее петербуржцы раскритиковали качество уборки снега и наледи в городе.

Фото: Piter.TV