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Toyota до 2028 года вложит 20 млрд рублей в завод в Петербурге
Сегодня, 13:27
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nastya960

Toyota до 2028 года вложит 20 млрд рублей в завод в Петербурге

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Все средства направят на модернизацию производственных мощностей

Концерн Toyota до 2028 года инвестирует в свой петербургский завод 20 млрд рублей. Об этом сообщил RT со ссылкой на премьер-министра Японии Синдзо Абэ.  Это заявление он сделал во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме.

Все средства направят на модернизацию производственных мощностей предприятия. Обновления помогут нарастить объемы выпуска автомобилей Toyota Camry и Toyota RAV4 на петербургском заводе.

Также в октябре петербургский завод Toyota начнет выпускать новый RAV4.

Фото: пресс-служба Toyota

Теги: toyota, завод
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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