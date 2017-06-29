В октябре петербургский завод Toyota начнет выпускать новый RAV4

Автомобиль продемонстрировал высокие показатели во время тестов на безопасность.

Петербургский завод Toyota объявил о прекращении выпуска текущего поколения Toyota RAV4. Вместо него с октября 2019 года компания будет выпускать новую версию кроссовера. Об этом сообщила пресс-служба автомобильной компании.

В новом Toyota RAV4 пообещали усовершенствовать геометрическую проходимость и понизить центр тяжести. Это позволит автомобилю стать больше по размеру и легче в управлении, что положительно скажется на тяжелых трассах.

Также у кроссовера появятся два новых атмосферных двигателя, вариатор с механическим редуктором, обновленный полный привод и адаптивная система распределения крутящего момента на заднюю ось. Кроме того, компьютер позаботится об езде по разным типам покрытия с помощью программы Multi-terrain select.

Представители Toyota отметили, что новый автомобиль хорош и в повседневном использовании, ведь он продемонстрировал высокие показатели в тестах на безопасность.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что фрегат "Адмирал флота Касатонов" вышел на заключительный этап заводских испытаний.

Фото: пресс-служба Toyota