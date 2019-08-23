Фрегат "Адмирал флота Касатонов" вышел на заключительный этап заводских испытаний

Они продлятся до декабря 2019.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 отправился на повторные ходовые испытания в Финский залив. Об этом сообщила пресс-служба ПАО СЗ "Северной верфи".

Испытания продлятся до декабря текущего года. Фрегату также предстоит пройти государственные испытания. По результатам примут решение о вводе корабля в состав Северного флота. Экипаж проверит работу всех систем, оборудования, технических средств, механизмов, оружия и вооружения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что корвет "Гремящий" отправился на заключительный этап заводских испытаний. Если корабль пройдет ревизию, он отправится на службу в Тихоокеанский флот. Корвет ушел в Балтику 20 августа.

Видео: Piter.TV