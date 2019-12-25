Toyota представил обновленный кроссовер Highlander 2023 модельного года

Машина начнет продаваться до конца 2022 года в США.

Автомобильная компания Toyota представила на территории США обновленный кроссовер Highlander 2023 модельного года. Известно, что вариант будет реализовываться на североамериканском рынке к концу года. Стоимость транспортного средства будет объявлена позже. Основным изменением в машине стало внедрение четырехцилиндрового бензинового турбомотора.

Создатели заменили старый 3,5-литровый безнаддувный агрегат V6 на 2,4-литровую "турбочетверку". Она способна развивать скорость в 269 лошадиных сил. Модернизированный двигатель выдает на 30 сил меньше прежнего мотора, однако пиковая тяга увеличилась на 62 ньютон-метра. Также установка на 50% меньше выбрасывает в атмосферу вредных выбросов. Также машина оснащена обновленной медиаппаратурой с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, навигацией, голосовым управлением.

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Фото и видео: YouTube / Carscoops