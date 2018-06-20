Toyota вложит в петербургский концерн 20 млрд рублей

В рамках проекта в бюджет России будет выплачено примерно 150 миллионов рублей.

Японская автомобилестроительная корпорация Toyota подала заявку Министерство промышленной торговли РФ на заключение специального инвестиционного контракта. (СПИК). Об это сообщает "Коммерсант".

В рамках соглашения компания планирует вложить в петербургское производство автомобилей ( единственный завод в РФ – прим. ред.) 20 млрд рублей в течение 10 лет. Toyota рассчитывает модернизировать процесс сбора и привлечь к работе локальных поставщиков. В частности речь идет о производителях электрических стеклоподъемников, подушек безопасности, бензобаков и выхлопных систем. Это позволит принести десятки миллиардов рублей производителям автокомпонентов. Также в рамках СПИК завод Toyota в Петербурге продолжит выполнять сварку, окраску, штамповку, а также производить элементы интерьера и экстерьера. На базе концерна в Шушарах также планируется создать центр обучения поставщиков. Отметим, что на заводе производят две модели Toyota – Camry и RAV4.

В рамках СПИК автопроизводитель рассчитывает получить от экспорта машин около одного триллиона рублей. За 10 лет соглашения в бюджет России будет выплачено примерно 150 миллионов рублей.

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Фото:toyota-ua.com