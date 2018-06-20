Скоростной трамвай "Шушары-Купчино" запустят в 2022 году

К 2023 транспорт будет захватывать микрорайон Славянка.

В Пушкинском районе Петербурга к 2022 году появится скоростной трамвай. Транспорт будет ходить от поселка шушары до станции метро "Купчино". Строительство объекта начнется уже в следующем году. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на главу местной администрации Владимира Омельницкого.

Специалист заявил, что маршрут скоростного трамвая также будет проходить через микрорайон Славянка. Проект уже заложен в Генеральном плане Санкт-Петербурга. До Славянки пассажиры смогут добраться за полчаса, а вот путь от Шушар займет всего 15 минут.

Первый трамвай должен быть запущен в середине 2022-го – он будет курсировать между "Купчино" и поселком Шушары. Второй этап – до Славянки – должен быть завершен в середине 2023 года добавил Омельницкий

По информации чиновника, трамвайная линия будет длиной в 21 километр. На маршруте запланировано 15 остановок.

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Фото: Piter.tv