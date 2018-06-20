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В "Пулково" сообщили об отмене рейса до Оша в Киргизии
Сегодня, 8:26
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lesjasap

В "Пулково" сообщили об отмене рейса до Оша в Киргизии

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Еще одно направление будет задержано на 1,5 часа.

Аэропорт "Пулково" объявил об отмене рейса, следовавшего из Северной столицы в киргизский город Ош. Пассажиров заранее уведомили о том, что регистрацию невозможно будет пройти.

Известно, что отмена коснулась самолета авиакомпании Avia Traffic. Рейс YK882 был запланирован на 10.45 утра 29 марта, но так и не состоится. О конкретных причинах дополнительно не сообщается.

Также представители пресс-службы воздушной гавани города заявили, что будет задержан вылет рейса до Ашхабада. В столицу Туркмении борт должен был направиться в 9.55, но на самом деле вылетит на полтора часа позже. Клиентам предоставили дополнительное время прохождения регистрации.

Фото: Piter.tv


 

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Теги: аэропорт пулково, киргизия, отмена рейса, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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