В "Пулково" сообщили об отмене рейса до Оша в Киргизии

Еще одно направление будет задержано на 1,5 часа.

Аэропорт "Пулково" объявил об отмене рейса, следовавшего из Северной столицы в киргизский город Ош. Пассажиров заранее уведомили о том, что регистрацию невозможно будет пройти.

Известно, что отмена коснулась самолета авиакомпании Avia Traffic. Рейс YK882 был запланирован на 10.45 утра 29 марта, но так и не состоится. О конкретных причинах дополнительно не сообщается.

Также представители пресс-службы воздушной гавани города заявили, что будет задержан вылет рейса до Ашхабада. В столицу Туркмении борт должен был направиться в 9.55, но на самом деле вылетит на полтора часа позже. Клиентам предоставили дополнительное время прохождения регистрации.

Фото: Piter.tv



