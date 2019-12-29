Товарооборот между Петербургом и Курском составил почти 4 миллиарда рублей

В июне губернаторы городов подпишут новый документ о сотрудничестве.

Первый вице-губернатор Перми Станислав Набоко провел заседание рабочей группы по развитию сотрудничества между Курской областью и Санкт-Петербургом по видео-конференц-связи.

Коллеги обсудили итоги выполнения соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

В 2019 года товарооборот между Курской областью и Петербургом составил более 3,7 миллиардов рублей. От промышленных предприятий Северной столицы было получено продукции на сумму более 1,7 миллиарда рублей.

Известно, что уже уже в июне на Петербургском международном экономическом форуме губернаторы Курской области и Северной столицы подпишут новый документ о сотрудничестве на следующие 2 года.

Ранее мы сообщили, что между Петербургом и Финляндией увеличился товарооборот.

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