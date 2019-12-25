Товарооборот Петербурга со странами СНГ вырос на 30% в этом году

По словам Беглова, недавно состоялись важные переговоры с представителями Республики Корея. Он отметил, что сотрудничество с этой страной помогло открыть завод по производству двигателей для автомобилей "Хендэ".

В понедельник, 20 декабря, в этом году товарооборот Петербурга со странами СНГ вырос на 30%, вопреки пандемии, международные связи укрепляются. Об этом сообщил губернатор Петербурга в эфире "Радио России".

По словам Беглова, недавно состоялись важные переговоры с представителями Республики Корея. Он отметил, что сотрудничество с этой страной помогло открыть завод по производству двигателей для автомобилей "Хендэ". Также будут готовить новые проекты в судостроении, водородной энергетике, освоении Арктики.

Добавим, что реализация нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" позволила городу в 2021 году отремонтировать 125 км опорных магистралей.

Ранее стало известно, что общественный транспорт будет работать в Петербурге в новогоднюю ночь.

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