Товарооборот Петербурга и Китая увеличился почти вдвое с 2022 года

Более 190 стран сотрудничают с Петербургом Китай занимает почти 40% торговли.

Товарооборот между Санкт-Петербургом и Китаем с 2022 года вырос почти в два раза. По данным Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, Китай занимает около 40% всего объема внешней торговли города.

Глава комитета Александр Ситов отметил, что основные направления взаимодействия между Петербургом и КНР связаны с транспортным машиностроением, станкостроением, энергомашиностроением и лесопромышленностью. Также активно развиваются совместные проекты в сфере IT-технологий и фармацевтики.

По словам Ситова, в структуре экспорта Петербурга преобладают товары радиоэлектроники, энергетического и транспортного машиностроения. В последние годы растет экспорт продуктов питания, в том числе в страны Африки и Персидского залива. Всего торговлю с городом на Неве ведут более 190 стран. В пятерку крупнейших партнеров Петербурга, помимо Китая, вошли Индия, Турция, Республика Корея и Белоруссия.

Ранее мы сообщали, что Франция нарастила экспорт вина в Россию до 1,2 млн евро.

Фото: freepik (wirestock)