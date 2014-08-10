На перегоне "Товарный – Витебский – Шушары»" электричка насмерть сбила 34-летнего мужчину

Он переходил пути на запрещающий сигнал светофора.

Проводится проверка по факту смертельного травмирования молодого человека на перегоне "Товарный – Витебский – Шушары". Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Около шести утра 21 августа в дежурную часть поступило сообщение о том, что на 14 километре 1 пикета железнодорожного перегона "Товарный – Витебский – Шушары" электричкой "Санкт-Петербург (Витебский) – Посёлок" травмирован человек.

Пострадавшим оказался 34-летний уроженец Читинской области. Предварительно установлено, что молодой человек переходил через железнодорожные пути по оборудованному пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Несмотря на усилия машиниста, избежать столкновения не удалось. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Задержка поезда составила 7 минут.

