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Товары и услуги для развития Арктики предоставят 70 предприятий Петербурга
Сегодня, 16:43
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Товары и услуги для развития Арктики предоставят 70 предприятий Петербурга

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Конкурс проводился с апреля по октябрь.

Семьдесят предприятий Петербурга обеспечат территорию арктической зоны РФ товарами, работами и услугами. Общая сумма контрактов составляет 1,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба городского комитета по делам Арктики. 

Открытые конкурсы проводились в апреле-октября 2020-го года. Комитет провел мониторинг потребностей арктических регионов, чтобы определить, в каких товарах, работах и услугах он нуждается, и как ему могут помочь предприятия Северной столицы. 

Победителями стали организации в сфере судостроения, здравоохранения, транспортной инфраструктуры, благоустройства, экологии и строительства, а также  подготовки и переподготовки специалистов для атомных ледоколов и развития   инфраструктуры Северного морского пути.

Со стороны АЗ РФ договоры также заключили организации из восьми регионов. Среди них ― Архангельская и Мурманская области, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Республики Карелия, Коми и Саха (Якутия), а также Красноярский край.

В 2021 году в Петербурге проведут Международный арктический форум. 

Фото: pixabay.com

 

Теги: арктика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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