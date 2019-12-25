Товары и услуги для развития Арктики предоставят 70 предприятий Петербурга

Конкурс проводился с апреля по октябрь.

Семьдесят предприятий Петербурга обеспечат территорию арктической зоны РФ товарами, работами и услугами. Общая сумма контрактов составляет 1,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба городского комитета по делам Арктики.

Открытые конкурсы проводились в апреле-октября 2020-го года. Комитет провел мониторинг потребностей арктических регионов, чтобы определить, в каких товарах, работах и услугах он нуждается, и как ему могут помочь предприятия Северной столицы.

Победителями стали организации в сфере судостроения, здравоохранения, транспортной инфраструктуры, благоустройства, экологии и строительства, а также подготовки и переподготовки специалистов для атомных ледоколов и развития инфраструктуры Северного морского пути.

Со стороны АЗ РФ договоры также заключили организации из восьми регионов. Среди них ― Архангельская и Мурманская области, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Республики Карелия, Коми и Саха (Якутия), а также Красноярский край.

В 2021 году в Петербурге проведут Международный арктический форум.

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