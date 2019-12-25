Товары ИКЕА будут доставлять на электромобилях

Пилотный проект по доставке запустят в октябре.

Стало известно, что петербургская "ИКЕА Парнас" будет доставлять товары на электромобилях. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Тестирование такого способа доставки проходило в прошлом году в столице. Электрический транспорт прошел проверку и продемонстрировал эффективность. Так, удалось сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 5 тонн.

Отмечается, что поначалу доставка будет проводиться с помощью двух электромобилей Renault Kangoo. Всего для доставки компания использует 40 автомобилей в Петербурге. В будущем парк электромобилей могут расширить.

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