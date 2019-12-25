Как будет организовано движение на время ремонта путепровода в Каменногорске

Водителям предлагают пользоваться альтернативными дорогами для объезда.

Путепровод между Каменногорском и Лесогорским закрывают на ремонт. С 13 октября 2020 года планируется, что путепровод будет закрыт сроком на три месяца. Об этом сообщила администрация Выборгского района.

Во время проведения ремонтных работ будет организована по мосту пешеходная галерея. Движение автобусных маршрутов №180 "Каменногорск-Пруды", №141 "Выборг-Пруды", № 183 "Каменногорск-Светогорск" будет осуществляться по-прежнему маршруту следования с корректировкой расписания.

Доставка школьников в поселок Пруды будет осуществляться от школы до автопутепровода школьным автобусом с пересадкой через пешеходную галерею на дополнительный автобус до поселка Пруды. Движение школьных автобусов будет осуществляться согласно утвержденному администрацией школы расписанию.

Владельцы автотранспорта могут воспользоваться объездными дорогами через следующие населенные пункты:

- поселок Дубинино - поселок Михайловка (региональная дорога "Дружноселье-Перевозное");

- поселок Возрождение - поселок Глубокое (региональная дорога "Возрождение-Михайловка");

- город Каменногорск - поселок Дубинино (региональная дорога "Каменногорск-Дубинино").

Отметим, что проезд спецтранспорта будет организован по временному проезду через ж/д пути.

Ранее мы сообщили о том, что газете "Выборг" исполнилось 80 лет.

Фото: администрация МО "Выборгский район"