Газете «Выборг» исполнилось 80 лет

Это старейшее из действующих печатных изданий Выборга.

Газета "Выборг" отметила свое 80-летие. Это старейшее печатное издание города. Поздравить редакцию и руководителей газеты Елену Соколову и Ирину Иванову с юбилейной датой пришли Законодательного собрания Ленинградской области Михаил Макаров, депутат МО "Город Выборг" Евгений Мокрецов и заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Андрей Голобородько.

Как отметил Михаил Макаров, газета "Выборг" была и остается для жителей авторитетным источником информации. Ее любят за правдивость и содержательность. Она остается поистине народной газетой, которую читают люди всех возрастов.

Ваш коллектив – это команда неравнодушных людей, пытливых профессионалов. Благодаря слаженной работе и личной ответственности каждого сотрудника редакции газета пользуется популярностью у самой широкой аудитории. Актуальные публикации, просветительская деятельность, стремление разобраться в происходящем и индивидуальный подход к освещению событий получили высокую оценку у самых требовательных читателей и снискали заслуженный авторитет и признание многих людей. - добавил Андрей Голобородько.

Представители администрации уверены, что в будущем газета "Выборг" приумножит свои достижения и достигнет новых высот.

Ранее мы написали о том, что в Выборге на Ленинградском шоссе, 32 завершено благоустройство двора.

Фото: администрация МО "Выборгский район"