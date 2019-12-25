Газете «Выборг» исполнилось 80 лет

Газета "Выборг" отметила свое 80-летие. Это старейшее печатное издание города. Поздравить редакцию и руководителей газеты Елену Соколову и Ирину Иванову с юбилейной датой пришли Законодательного собрания Ленинградской области Михаил Макаров, депутат МО "Город Выборг" Евгений Мокрецов и заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Андрей Голобородько.
Как отметил Михаил Макаров, газета "Выборг" была и остается для жителей авторитетным источником информации. Ее любят за правдивость и содержательность. Она остается поистине народной газетой, которую читают люди всех возрастов.
Ваш коллектив – это команда неравнодушных людей, пытливых профессионалов. Благодаря слаженной работе и личной ответственности каждого сотрудника редакции газета пользуется популярностью у самой широкой аудитории. Актуальные публикации, просветительская деятельность, стремление разобраться в происходящем и индивидуальный подход к освещению событий получили высокую оценку у самых требовательных читателей и снискали заслуженный авторитет и признание многих людей.
- добавил Андрей Голобородько.
Представители администрации уверены, что в будущем газета "Выборг" приумножит свои достижения и достигнет новых высот.
Ранее мы написали о том, что в Выборге на Ленинградском шоссе, 32 завершено благоустройство двора.
Фото: администрация МО "Выборгский район"
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