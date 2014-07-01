Избитая женщина в Тосно встретила полицию с гранатой

Из-за семейного конфликта был эвакуирован подъезд многоквартирного дома.

Ночью на среду, 10 августа, к правоохранителям поступил сигнал от жительницы дома по улице Максима Горького в Гатчине. Женщина сообщила, что её избил 42-летний сожитель во время распития алкоголя. Как стало известно Piter.TV, позже домашнее насилие привело к возбуждению ещё одного уголовного дела.

На место выдвинулась следственно-оперативная группа, которую женщина встретила с боевой гранатой и сообщила, что она принадлежит её возлюбленному. Снаряд оказался заряжен не до конца. Тем не менее, полицейские были вынуждены провести эвакуацию 18-ти жителей подъезда.

Также в квартире оказались две дочери пары: 15-летнего подростка и её 2-летнюю сестру отправили на обследование в медицинское учреждение.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина отпущен под обязательство о явке, на него составлены протоколы о побоях и мелком хулиганстве.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец украл забытую мужскую сумку на Витебском вокзале.

Фото: Piter.TV