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Избитая женщина в Тосно встретила полицию с гранатой
Сегодня, 14:58
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Избитая женщина в Тосно встретила полицию с гранатой

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Из-за семейного конфликта был эвакуирован подъезд многоквартирного дома.

Ночью на среду, 10 августа, к правоохранителям поступил сигнал от жительницы дома по улице  Максима Горького в Гатчине. Женщина сообщила, что её избил 42-летний сожитель во время распития алкоголя. Как стало известно Piter.TV, позже домашнее насилие привело к возбуждению ещё одного уголовного дела. 

На место выдвинулась следственно-оперативная группа, которую женщина встретила с боевой гранатой и сообщила, что она принадлежит её возлюбленному. Снаряд оказался заряжен не до конца. Тем не менее, полицейские были вынуждены провести эвакуацию 18-ти жителей подъезда.

Также в квартире оказались две дочери пары: 15-летнего подростка и её 2-летнюю сестру отправили на обследование в медицинское учреждение.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина отпущен под обязательство о явке, на него составлены протоколы о побоях и мелком хулиганстве. 

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец украл забытую мужскую сумку на Витебском вокзале.

Фото: Piter.TV

Теги: граната, криминал, ленинградская область, тосно
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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