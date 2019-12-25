Власти Ленобласти поддержат Тосненский механический завод

Регион намерен обеспечить предприятие заказами.

Тосненский механический завод получит поддержку от Ленинградской области. Такое поручение озвучил губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба областного правительства.

Руководитель отметил, что предприятию, которое располагает широкой линейкой продукции, необходима помощь. Для гарантированных выплат зарплаты сотрудникам и бюджетных отчислений завод обеспечат заказами в пределах региона.

Добавим, что на Тосненском заводе производится до 10% российских дорожно-уборочных машин и другой техники для коммунальщиков.

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Фото: Правительство Ленобласти