Видео последствий: в США торнадо бросил автомобиль на жилой дом и убил хозяина дома

В сети опубликованы кадры с дрона жутких последствий разрушительного торнадо в г. Селин, штат Огайо(США).

В США три штата пострадали от торнадо. 130 человек пострадали, есть погибшие.

Больше всего от торнадо пострадал город Селин, штат Огайо США. На опубликованных кадрах видео видно, что разрушения получили больше половины домов. В Селине от торнадо получили травмы различной тяжести 12 человек. 81-летний1 мужчина погиб в своем доме. Смерч забросил на дом пожилого мужчины автомобиль. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Ранее Piter.TV публиковал видео смертоносного торнадо в Оклахоме 25 мая, который унес жизни 6 человек.

Видео: WHIO