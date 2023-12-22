Стихия уже унесла жизни как минимум 21 человека.

Свыше 110 миллионов человек на территории США находятся под угрозой значительного ухудшения погодных условий к понедельнику, 28 мая. Соответствующее заявление сделал местный телеканал CNN. Иностранные журналисты добавили, что количество жертв природных явлений - урагана и торнадо достигло 21 человека.

Более 110 миллионов человек находятся в зоне риска из-за суровых погодных условий, сосредоточенных на Восточном побережье, к югу от региона Новая Англия. сообщение CNN

Порядка 30 миллионов человек, проживающих в северо-восточной части страны, могут столкнуться с угрозой сильных штормов и ураганов. Предположительно, в ряде отдельных городов, включая и столицу Вашингтон, населенные пункты штата Мэриленд и Пенсильвания синоптики фиксируют угрозу торнадо. В частности, непогода затронет Балтимор и Филадельфию. Согласно сведениям от телеканала, число погибших в результате обрушившихся на страну ураганов и торнадо достигло 21 человека, включая четырех несовершеннолетних. Речь идет о гражданах, остающихся в центральных регионах США, включая Арканзас, Кентукки, Техас и Оклахому.

В конце апреля в трех американских штатах бушевали мощные смерчи.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian