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Торговую точку на Планерной оштрафовали на 1,5 млн за незаконный алкоголь
Сегодня, 13:36
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himif

Торговую точку на Планерной оштрафовали на 1,5 млн за незаконный алкоголь

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На спиртные напитки не нашлось необходимых документов.

Торговая точка в доме №24 на улице Планерной потратила 1,5 млн рублей на алкоголь. Только этими деньгами был оплачен не привоз свежей продукции со складов, а административный штраф. Владелец ООО "Виконт" хранил и продавал алкогольную продукцию без необходимой лицензии и документов, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли алкоголь, а на организацию завели административное дело.

К настоящему моменту нарушения законодательства об обороте алкогольной продукции устранены.

Ранее полицейские задержали пятерых работников топливной компании, воровавших бензин.

Фото: Piter.TV

Теги: незаконный оборот алкоголя
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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