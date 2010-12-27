Торговую точку на Планерной оштрафовали на 1,5 млн за незаконный алкоголь

На спиртные напитки не нашлось необходимых документов.

Торговая точка в доме №24 на улице Планерной потратила 1,5 млн рублей на алкоголь. Только этими деньгами был оплачен не привоз свежей продукции со складов, а административный штраф. Владелец ООО "Виконт" хранил и продавал алкогольную продукцию без необходимой лицензии и документов, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли алкоголь, а на организацию завели административное дело.

К настоящему моменту нарушения законодательства об обороте алкогольной продукции устранены.

Ранее полицейские задержали пятерых работников топливной компании, воровавших бензин.

Фото: Piter.TV