Торговую точку на Планерной оштрафовали на 1,5 млн за незаконный алкоголь

Торговая точка в доме №24 на улице Планерной потратила 1,5 млн рублей на алкоголь. Только этими деньгами был оплачен не привоз свежей продукции со складов, а административный штраф. Владелец ООО "Виконт" хранил и продавал алкогольную продукцию без необходимой лицензии и документов, сообщила пресс-служба прокуратуры.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли алкоголь, а на организацию завели административное дело.
К настоящему моменту нарушения законодательства об обороте алкогольной продукции устранены.
Ранее полицейские задержали пятерых работников топливной компании, воровавших бензин.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )