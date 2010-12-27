Полицейские задержали пятерых работников топливной компании, воровавших бензин

Только за первый квартал 2019 года обнаружилось хищение более пяти тысяч литров топлива.

В Санкт-Петербурге полицейские раскрыли хищение нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские 5 ноября задержали пятерых работников коммерческого предприятия по оптовой продаже топлива. По предварительным данным, злоумышленники в возрасте от 37 до 58 лет осуществляли хищение принадлежащих компании нефтепродуктов путем их присвоения и дальнейшей перепродажи.

Еще 9 июня текущего года по данному делу в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Только за первый квартал 2019 года обнаружилось хищение более пяти тысяч литров топлива.

Накануне сотрудники полиции провели активные следственно-оперативные действия, в том числе пять обысков в жилищах и на промышленных территориях, в ходе которых изъяли мобильные телефоны, банковские карты, ноутбук, образцы нефтепродуктов и документацию.

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