В Петербурге торговцы БАДами создали крупное преступное сообщество

В Петербурге обнаружено преступное сообщество, участники которого торгуют БАДами.

В Санкт-Петербурге сегодня, 15 февраля, после масштабных обысков торговцев БАДами возбуждено дело по статье "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)".

По предварительной версии, организаторами сообщества являются три человека, также уточняется, что двое с Украины. Предполагается, что злоумышленники разработали и осуществили схему по отъему денег у социально незащищённых слоев граждан в 2014 году. По версии следствия, преступная группа навязывала лекарства, биодобавки и медицинское оборудование пожилым людям и инвалидам под предлогом прохождения обязательной государственной программы социальной реабилитации. В случае, если "клиенты" отказывались от "лекарств", мужчины угрожали оставить пенсионеров без пенсии, а инвалидов отправить на принудительное лечение.

Стоит отметить, что еще 18 человек разных возрастных категорий (от 21 до 63) считают подозреваемыми в участии этого сообщества. Вместе с преступным сообществом им также припишут мошенничество в особо крупном размере.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге после масштабных обысков полиции 28 человек окажутся за решеткой.