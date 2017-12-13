В Петербурге после масштабных обысков полиции 28 человек окажутся за решеткой

В Петербурге более двух десятков человек отправятся в колонии из-за торговли БАДами.

В Санкт-Петербурге с 13 на 14 февраля следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти составили 28 постановлений об аресте подозреваемых на двое суток в рамках статьи 91 УПК. Также в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по мошенничеству в особо крупном размере.

Следствие приняло решение задержать 28 человек из 50 доставленных в результате самой крупной реализации полиции Петербурга в текущем году. Всем нарушителям приписали мошенничество, при котором все выдавали себя за медиков и навязывали пожилым людям бездействующие препараты.

Известно, что утром 13 февраля около 150 оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД провели самую масштабную реализацию 2018 года. Они организовали несколько десятков обысков, в результате которых в отделении полиции оказались 50 человек. Все фигуранты были связаны с незаконной организацией, распространяющей БАДы на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти.