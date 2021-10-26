Торговый павильон сгорел утром на Просвещения

В 07:17 пожар был ликвидирован.

Утром 14 июля в Выборгском районе Петербурга сгорел торговый павильон размерами 4х5 метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре на проспекте Просвещения, 30 корпус 4 поступило в 06:52. Горел торговый павильон размерами 4х5 метров по всей площади.

В 07:17 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. Пожар тушили 10 человек личного состава МЧС.

Несколько дней назад пожарные спасли двух человек во время возгорания в квартире на Греческом.

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