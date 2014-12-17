Пожарные спасли двух человек во время возгорания в квартире на Греческом

В Центральном районе Петербурга произошел крупный пожар на Греческом проспекте. Открытое горение ликвидировано.

Днем в понедельник, 10 июля, в МЧС поступило сообщение о том, что горит квартира в доме на Греческом проспекте. По случаю возгорания появились новые подробности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Еще в 14:48 пожару был присвоен номер 1БИС, но к 15:15 сотрудники МЧС смогли ликвидировать открытое горение. Также им удалось спасти двух человек, а четверо были эвакуированы.

Остальных сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что на Греческом проспекте из дома эвакуировали жителей из-за пожара в квартире.

Фото: Piter.TV