На Греческом проспекте из дома эвакуировали жителей из-за пожара в квартире

В Центральном районе Петербурга начался пожар в жилом доме. Сейчас спасатели занимаются ликвидацией возгорания.

Днем в понедельник, 10 июля, в дежурную часть МЧС поступило сообщение о том, что в доме на Греческом проспекте горит квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

На данный момент устанавливается площадь горения. Из опасной зоны идет эвакуация. В 14:48 пожару был присвоен дополнительный номер 1БИС, однако в 15:14 по нему был выполнен отказ, пожар удалось локализовать.

Сведения о пострадавших в результате пожара не поступали. К ликвидации привлечено шесть единиц специальной техники и 32 человека личного состава МЧС.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор не выявил превышений концентрации вредных веществ после пожара на Менделеевской.

Фото: Piter.TV