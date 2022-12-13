Торговый центр у метро "Приморская" закрылся

По данным издания, договоры с арендаторами метрополитен расторг из-за невыполнения условий.

В Петербурге закрылся ТК, который был в здании вестибюля станции метро "Приморская". Он находится на улице Одоевского. Об этом 8 февраля пишет "Деловой Петербург".

По данным издания, договоры с арендаторами метрополитен расторг из-за невыполнения условий. Сейчас руководство метрополитена решает дальнейшую судьбу помещений. Ранее в ТК работали магазины и салоны "Рив Гош", "Мегафон", "Первая полоса" и швейное ателье.

Ранее в 2026 году появится перинатальный центр в Петербурге. В новом центре обустроят неонатологический стационар на 45 коек, бактериологическую лабораторию и лабораторию молекулярной диагностики, а также отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики.

Фото: citywalls

