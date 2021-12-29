Торговые сети столкнулись с задержками поставок импортных фруктов и овощей

Продукты стали дольше проходить таможню.

У ритейлеров в России возникли сложности с поставками импортных фруктов и овощей. Произошло это на фоне усиленного контроля Роспотребнадзора за ввозом импортных продуктов, пишут "Ведомости".

Так, продукты стали дольше проходить таможню и чаще уходить на досмотры и карантин. В результате некоторые овощи и фрукты оказались в дефиците. Это привело к росту цен. О данной проблеме сообщили четыре компании, сообщает издание. Представитель одной из торговых сетей сообщил, что в среднем свыше семи дней составляют задержки поставок в порт Новороссийска. В некоторых случаях задержки могут составлять до трех недель. В результате товар может потерять в качестве.

В торговой сети "Верный" сообщили, что сейчас есть небольшие задержки с поставками апельсинов, лимонов, грейпфрутов, турецких мандаринов. Дело в том, что с двух до пяти дней выросли сроки получения поставщиками деклараций соответствия на ввозимый товар. При этом укзывается, что на рынке в целом есть дефицит лимонов, апельсинов и грейпфрутов. В результате поставщики увеличили цены в три раза.

В Роспотребнадзоре объяснили, что служба следит за оборотом опасных продуктов, в том числе содержащих "незаявленные химические вещества". В Минпромторге и Минсельхозе отметили, что им не поступала информация о перебоях с поставками.

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