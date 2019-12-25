Почти полное закрытие торговых комплексов на время президентских каникул может спровоцировать дефолт по кредитам.

В среду, 8 апреля, стало известно о том, что торговые центры Петербурга попросили у Смольного поддержки. Соответствующее письмо направлено губернатору Северной столицы Александру Беглову.

Собственники 24 крупнейших торговых комплексов Петербурга заявили, что полное закрытие ТЦ на время нерабочего апреля может спровоцировать дефолт по кредитам. Отмечается, что без работы могут остаться 32 тысячи человек.

Авторы письма просят власти Петербурга внести ТРЦ в список отраслей, которые наиболее пострадали от ограничений и мер против коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 34 новых случая коронавируса.

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