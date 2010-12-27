Торговца наркотиками из Колпино задержали

Также обнаружили нарколабораторию.

Правоохранители задержали молодого человека, которого подозревали в незаконном сбыте психотропных веществ. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В четверг, 4 июля оперативники задержали 25-летнего гражданина. Ранее у него была судимость. Он изготовлял, а затем занимался сбытом амфетамина.

В помещении на бульваре Трудящихся в Колпино прошли обыски. Там сотрудники полиции обнаружили нарколабораторию. В ней они изъяли амфетамин массой 84,3 граммов, порошкообразное вещество белого цвета, обладающее резким запахом, лабораторную посуду и другие предметы.

Также обыски провели и в квартире злоумышленника. У него был найден порошок и другие предметы, подтверждающие то, что он занимался сбытом наркотиков.

Все изъятое направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По фактам нарушения возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Молодой человек заключен под стражу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Невском районе раскрыли ограбление продуктового магазина.

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