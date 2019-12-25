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Торговая сеть "Пятерочка" стала региональным партнером ФК "Зенит"
Сегодня, 18:02
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Торговая сеть "Пятерочка" стала региональным партнером ФК "Зенит"

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Покупатели торговой сети смогут попасть на закрытые экскурсии на тренировочную базу сине-бело-голубых в рамках различных акций.

Партнерское соглашение на год заключил петербургский ФК "Зенит" с торговой сетью "Пятерочка". Об этом рассказали в пресс-службе футбольной команды. 

В рамках соглашения торговая сеть проведет конкурсы и розыгрыши в социальных сетях, мероприятия с участием футболистов, также она сможет разместить свою рекламу на светодиодных бортах и фасциях в чаше стадиона "Газпром Арена".

Для болельщиков "Зенита" разработают эксклюзивную сувенирную продукцию, которая будет сочетать в себе оба бренда. Покупатели торговой сети смогут попасть на закрытые экскурсии на тренировочную базу сине-бело-голубых в рамках различных акций.

ФК "Зенит" — самый титулованный клуб России, обладатель 25 трофеев, в том числе Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Это единственная команда в Российской премьер-лиге, представляющая Петербург. 

Ранее "Зенит" разгромил "Оренбург", забив 8 мячей в ворота противника. Матч завершился счетом 8:0 в пользу сине-бело-голубых.

Фото: пресс-слжуба "Зенита"
 

Теги: зенит, магазин, пятерочка, сотрудничество, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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