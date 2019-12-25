Торговая сеть "Пятерочка" стала региональным партнером ФК "Зенит"

Покупатели торговой сети смогут попасть на закрытые экскурсии на тренировочную базу сине-бело-голубых в рамках различных акций.

Партнерское соглашение на год заключил петербургский ФК "Зенит" с торговой сетью "Пятерочка". Об этом рассказали в пресс-службе футбольной команды.

В рамках соглашения торговая сеть проведет конкурсы и розыгрыши в социальных сетях, мероприятия с участием футболистов, также она сможет разместить свою рекламу на светодиодных бортах и фасциях в чаше стадиона "Газпром Арена".

Для болельщиков "Зенита" разработают эксклюзивную сувенирную продукцию, которая будет сочетать в себе оба бренда. Покупатели торговой сети смогут попасть на закрытые экскурсии на тренировочную базу сине-бело-голубых в рамках различных акций.

ФК "Зенит" — самый титулованный клуб России, обладатель 25 трофеев, в том числе Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Это единственная команда в Российской премьер-лиге, представляющая Петербург.

Ранее "Зенит" разгромил "Оренбург", забив 8 мячей в ворота противника. Матч завершился счетом 8:0 в пользу сине-бело-голубых.

Фото: пресс-слжуба "Зенита"

