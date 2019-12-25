Торговавший военными билетами петербургский офицер получил условный срок

Также его лишили воинского звания капитан запаса.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд признал виновным в получении взятки и служебном подлоге капитана запаса, кадровика воинской части Сергея Егорова. Он помог петербуржцу за денежное вознаграждение получить военный билет. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По данным суда, в августе 2019 года к офицеру обратился петербуржец, которому нужен был военный билет для дальнейшего трудоустройства. За эту помощь Егоров попросил 100 тысяч рублей.

В своем кабинете подсудимый подделал все необходимые документы, заверил бумаги поддельными подписями вышестоящего руководства и гербовой печатью. Свою вину подсудимый признал. Ему дали 4 года условно с испытательным сроком 3 года, штрафом в размере 50 тысяч рублей и лишением воинского звания капитан запаса.

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Фото: Piter.TV