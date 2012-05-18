Торги на петербургских биржах пройдут в обычном режиме в понедельник

Речь идёт о СПбМТСБ и "СПБ бирже".

В понедельник, 26 июня, торги на СПбМТСБ и "СПБ бирже" будут осуществляться по стандартному графику. Об этом торговые площадки сообщили на своих ресурсах.

Напомним, что СПбМТСБ отвечает за работу товарных рынков, а также препятствует сбоям поставок ключевых непродовольственных товаров, в первую очередь, бензина и дизеля.

"СПБ биржа" в свою очередь выступает ключевым организатором торгов ценными бумагами международных компаний на финансовом рынке страны.

Напомним, вчера в банках Петербурга резко выросли курсы валют.

Фото: Pxhere